Hiina katse Hongkongile päitseid pähe tõmmata tõi tuhanded selle elanikud tänavatele meelt avaldama. Võimud lasid käiku pisargaasi

Tuhanded meeleavaldajad kogunesid hommikul linna kaubanduspiirkonda, kus nad skandeerisid: „Meie aja revolutsioon. Vabastage Hong Kong ”, „Vabadusvõitlus, seiske koos Hongkongiga” ja „Hongkongi iseseisvus, ainus väljapääs”, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Tegemist oli esimese meeleavaldusega Hongkongis alates neljapäevast, kui Hiina valitsus esitas Riiklikule Rahvakongressile kinnitamiseks Hongkongi julgeolekuseaduse, mis keelab mässu õhutamise, lahkulöömise ja keskvõimude vastase tegevuse.

Äge rahulolematus märgib uut väljakutset Hiina presidendile Xi Jinpingile, samal ajal kui võimud üritavad taltsutada avalikku vastuseisu Hiina rangemale haardele ülemaailmse finantskeskuse üle.

Kriitikud leiavad, et Hiina tegevus ei sobi kokku „ühe riigi, kahe süsteemi" põhimõttega, mis annab Hongkongile erinevalt mandri-Hiinast ulatusliku tegutsemisvabaduse, sh võimaldab tegutseda vabal ajakirjandusel ja sõltumatu kohtusüsteemil. Aktivistid kardavad ka, et seaduse läbisurumine tähendab ei rohkemat ega vähemat kui Hongkongi lõppu - tegelikkuses kaovad nii autonoomia kui ka sellega kaasnevad vabadused.

Foto: reuters

„Ühe riigi, kahe süsteemi" poliitika hakkas kehtima 1997. aastal, mil Hongkong läks Briti võimu alt Hiinale tagasi. Kokkuleppe järgi peaks see kehtima 2047. aastani.

Hongkongi võimud püüdsid pühapäeval avalikkust ja välisinvestoreid rahustada julgeolekuseaduse osas, mis andis löögi finantsturgudele ning tõi kaasa välisriikide valitsuste, rahvusvaheliste inimõigusorganisatsioonide ja mõnede eraettevõtetete karmi hukkamõistu.

Meeleavaldajate vastu saadeti pühapäeval tänavatele märulipolitsei, kes andis inimestele korralduse laiali minna, põhjendades seda koroonaviiruse leviku ohu tõttu kehtestatud kogunemiskeeluga. Käiku lasti pisar- ja pipragaas, mis vallandas kaootilise olukorra, meenutades eelmisel aastal linnas toimunud valitsusevastasteid proteste, mis tõid tänavatele pea kaks miljonit inimest. Mõned meeleavaldajad üritasid ka teetõkkeid üles seada.

Hiina on tagasi lükanud teiste riikide kaebused kavandatava seaduse kohta kui "sekkumise" riigi siseasjadesse, öeldes, et see on vajalik ega kahjusta mingil moel Hongkongi autonoomiat.