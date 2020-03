Hiina: jaapanlaste ravim on andnud koroonaviiruse puhul julgustavaid tulemusi

Hiina teadus- ja tehnoloogiaministeeriumi ametnik Zhang Xinmin ütles, et Fujifilmi tütarettevõtte välja töötatud ravim nimega favipiraviir on Wuhanis ja Shenzhenis läbi viidud kliinilistes uuringutes, millest võttis osa 340 patsienti, andnud julgustavaid tulemusi, vahendab The Guardian.

"Sellel on kõrge ohutusaste ja see on selgelt efektiivne ravim," ütles Zhang teisipäeval ajakirjanikele.

Haigestunud patsiendid, kellele Shenzhenis ravimit anti, osutusid neli päeva pärast esialgse positiivse proovi andmist negatiivseteks. Võrdluseks toodi välja patsiendid, kellele ravimit ei antud, ja neil kulus viirusest võitu saamiseks keskmiselt 11 päeva, teatas Jaapani avalik-õiguslik ringhäälingukanal NHK.

Veel enam: röntgenülevaade näitas, et kopsude seisukord paranes umbes 91%-l patsientidest, kellele ravimit manustati, samas kui ravimit mittesaanute puhul paranes seisund 62% nakatunutest.

2014. aastal favipiraviiri, mida tuntakse ka nime all Avigan , välja töötama hakanud Fujifilm Toyama Chemical on keeldunud seni hiinlaste väiteid kommenteerimast.