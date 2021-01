Hiina ja India vägede vahel toimus piiril taas kokkupõrge

Foto: Rudra Narayan Mitra

Hiina ja India vägede vahel on teadete kohaselt olnud taas kokkupõrge vaidlusaluses piirkonnas piiril ning mõlemal poolel on haavatuid, teatas India meedia. Teatatakse, et kokkupõrge toimus India Sikkimi osariigi põhjaosas kolm päeva tagasi.