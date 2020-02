Hiina Hubei provintsis võeti koroonaviiruse diagnoosimisel kasutusele uus definitsioon ja juhtumite arv kasvas hüppeliselt

Juhtumite arvu kasvu seletab suures osas see, et Hubeis on hakatud diagnoosimisel kasutama laiemat definitsiooni, vahendab BBC News.

Kuni eilseni oli uute haigusjuhtumite arv Hubeis, kust viiruspuhang alguse sai, stabiliseerumas, aga uued haigus- ja surmajuhtumid selles provintsis on tõstnud surnute arvu kogu Hiinas üle 1350 ja nakatunute arvu ligi 60 000-ni.

Riikliku meedia teatel vahetati samal ajal Hubei kommunistliku partei sekretär Jiang Chaoliang välja Shanghai parteijuhi Ying Yongi vastu. Tegemist on esimese suure muudatusega Hubei parteijuhtide hulgas pärast haiguspuhangu algust.

Varem sel nädalal kõrvaldati ametist mitmeid Hubei tervishoiuametnikke.

Hubei provintsis, kus on üle 80% kõigist haigusjuhtumitest Hiinas, loetakse nüüd kinnitatud haigusjuhtumite hulka ka „kliiniliselt diagnoositud juhtumid”. See tähendab neid patsiente, kellel on sümptomid ja kellel kompuutertomograafuuring näitab nakatunud kopse, mitte ainult neid, kellele on tehtud standardsed nukleiinhappetestid.

See tähendab, et isegi ilma uue definitsioonita, oli surmajuhtumite arv Hubeis eile seni suurim – 107. Provintsi 14 840 uuest nakatunust 13 332-l diagnoositi viirus kliiniliselt. Hubeis on nüüd 48 206 kinnitatud haigusjuhtumit.