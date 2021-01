Hiina hoiatas, et Taiwani iseseisvus tähendab sõda

Hiina peab demokraatlikku Taiwani oma lahku löönud provintsiks, aga Taiwan näeb end suveräänse riigina, vahendab BBC News.

„Me ütleme nendele Taiwani iseseisvusjõududele tõsiselt: need, kes mängivad tulega, põlevad ise ja Taiwani iseseisvus tähendab sõda,” ütles Hiina kaitseministeeriumi esindaja Wu Qian eile.

Wu kaitses ka Hiina viimase aja sõjalist aktiivsust, öeldes, et see oli vajalik tegevus, et tegeleda praeguse julgeolekualase olukorraga Taiwani väinas ja et kindlustada riiklikku suveräänsust ja julgeolekut.

Sellele avaldusele vastas eile USA: „Me peame seda kommentaari kahetsusväärseks ja kindlasti mitte kokkusobivaks meie kavatustega täita oma kohustus Taiwani suhete seaduse alusel,” teatas Pentagoni pressiesindaja John Kirby ajakirjanikele.

Kirby lisas, et Pentagon ei näe põhjust, miks pinged Taiwani pärast peaksid viima millegi selliseni nagu vastasseis.

Hiinal ja Taiwanil on olnud eraldi valitsused alates Hiina kodusõja lõpust 1949. aastal. Peking on ammu püüdnud piirata Taiwani rahvusvahelist suhtlemist.

Viimastel aastatel on pinged suurenenud ja Peking ei ole välistanud jõu kasutamist saare tagasivõtmiseks.

Kuigi Taiwani on ametlikult tunnustanud vaid käputäis riike, on selle demokraatlikul valitsusel tugevad kaubanduslikud ja mitteametlikud sidemed paljude riikidega.

Ka USA-l ei ole Taipeiga ametlikke diplomaatilisi suhteid. USA Taiwani suhete seadus lubab aga, et USA varustab Taiwani kaitserelvadega, ja selles rõhutatakse, et igasugust rünnakut Taiwani vastu peetakse USA jaoks sügavat muret tekitavaks.