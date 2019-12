Hiina eitas pärast jõulukaardilt leitud abipalvet sunnitööd Shanghai vanglas

Qingpu vangla Foto: ALY SONG, REUTERS

Hiina eitas täna süüdistusi, et vange kasutatakse sunnitööjõuna, pärast seda, kui Briti ajaleht Sunday Times teatas, et Londoni koolitüdruk leidis jõulukaardilt abipalvesõnumi, milles väideti, et see on pärit Shanghai Qingpu vanglast.