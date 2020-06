Hiina armee tappis Kašmiiris kolm India sõdurit

India poolel hukkus vähemalt kolm sõjaväelast, teatas armee. India andmeil oli hukkunuid ka Hiina poolel. Juhtum toimus India Ladakhi provintsi piiril asuvas Galwani orus. Meedia teatel ei kasutatud kokkupõrkes tulirelvi, vaid kaikaid ja kive.

“Galwani orus toimuva deeskalatsiooniprotsessi käigus toimus eile vägivaldne vastasseis, millega kaasnesid hukkunud,” teatas armee täna. “India poolel hukkunute hulgas on üks ohvitser ja kaks sõdurit. Mõlema poole kõrged sõjaväeametnikud on praegu kohtumas, et pingeid maandada.”

Hiina süüdistas omakorda India sõjaväelasi piiririkkumises ja Hiina sõdurite ründamises. Sõdurite vahelised löömingud India-Hiina piirialadel pole haruldased, kuid pärast 1975. aastat pole neis kedagi hukkunud.

LP kirjutas mais kahe riigi vaheliste pingete põhjustest.