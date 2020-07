Hiina ähvardas Suurbritanniat põgenevatele hongkonglastele elukoha pakkumise eest „kõigi tagajärgedega”

Hiina kõrged ametnikud teatasid täna, et Suurbritannial ei ole mingit õigust pakkuda hongkonglastele elukohta vastuseks Pekingi karmile uuele seadusele, vahendab Guardian.

„Hiina mõistab selle karmilt hukka ja jätab endale õiguse võtta tarvitusele edasisi meetmeid. Briti pool kannatab kõigi tagajärgede all,” ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijian Pekingis.

Zhao kommenteeris Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni avaldust, kes ütles, et peab kinni lubadusest pakkuda endise Briti koloonia ligi kolmele miljonile elanikule, kelle staatus on Briti kodanik välismaal (BNO), õigust Suurbritanniasse ümber asuda.

Varem täna ütles Hiina suursaadik Suurbritannias Liu Xiaoming samuti, et igasugused sammud BNO staatusega hongkonglastele elupaiga pakkumiseks on kahe riigi vaheliste lepingute rikkumine.

Liu ütles, et on selge, et „kõik Hiina kaasmaalased, kes elavad Hongkongis, on Hiina kodanikud, ükskõik kas neil on või ei ole Briti sõltuvate territooriumide kodaniku pass või Briti kodaniku (välismaal) pass”.

„Kui Briti pool teeb vastavas praktikas ühepoolseid muudatusi, rikub see tema enda positsiooni ja lubadusi ning rahvusvahelist õigust. Me oleme sellele kindlalt vastu ja jätame endale õiguse võtta tarvitusele vastavad meetmed,” teatas Liu täna saatkonna veebilehel tehtud avalduses. „Ühendkuningriigil ei ole Hongkongi üle suveräänsust, jurisdiktsiooni ega õigust „järelevalvele”.”

Pärast Hongkongi julgeolekuseaduse jõustumist teisipäeva õhtul on vähemalt kümme inimest vahistatud rahvusliku julgeolekuga seotud süüdistustega, sealhulgas 15-aastane tüdruk, kes lehvitas Hongkongi iseseisvuslippu. Eile vahistati kokku ligi 400 inimest teiste süüdistustega, nagu ebaseaduslik kogunemine, sest seaduse vastu protestisid tuhanded.

Inimõiguslased ja kohalikud elanikud on kutsunud riike andma hongkonglastele varjupaika, kui neid ähvardab represseerimine.

Austraalia peaminister Scott Morrison ütles täna, et tema riik töötab välja skeemi Hongkongi elanikele varjupaiga andmiseks pärast Hiina „väga murettekitavat” otsust.