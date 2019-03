Helsingis rünnati Vasakliidu parlamendivalimiste kandidaati: sõimati väärusuliseks ja pedofiiliks

Politsei sõnul esitas Ahmed kuriteoavalduse Itäkeskuse metrooperroonil toimunud vägivallateo kohta, vahendab Ilta-Sanomat.

„Juhtumit uuritakse kerge vägivallatsemise ja auhaavamisena,” ütles Helsingi politsei esindaja Riku Korpela.

Juhtum leidis aset täna kell 13.30 ajal.

Kedagi ei ole juhtumiga seoses kinni peetud.

Ahmed teatas Twitteris, et tema kallal vägivallatseti ning teda nimetati muu hulgas väärusuliseks ja pedofiiliks ning öeldi: „Ära näe und, et lähed Eduskuntasse.”

Mua pahoinpideltiin just äsken Itiksen metroasemalla ja pahoinpitelijä haukkui mm. vääräuskoiseksi ja pedofiiliksi. ”Älä unta nää, että meet eduskuntaan”.



Olen vieläkin shokissa.



Rikosilmoitus tehty ja nyt poliisi on paikalla. — Suldaan Said Ahmed - 19 HKI (@suldaansaid) March 25, 2019

Ahmed ütles Ilta-Sanomatele, et kaks hinnanguliselt neljakümneaastast soome rahvusest meest tulid tema juurde Itäkeskuse metrooperroonil ja hakkasid ähvardavalt käituma.

„Oli alandav olukord. Minu reklaame rebiti ja mind löödi rindkeresse. Mind sõimati pedofiiliks ja väärusuliseks. Olukord kestis umbes viis minutit,” ütles Ahmed.

Ahmed palus, et mehed lõpetaksid ega tuleks talle lähemale.

„Nad küsisid, mida ma siis teha kavatsen. Üks meestest ütles, et järgmine kord, kui ta mind näeb, läheb mul halvasti. Nad ütlesid, et see on kristlaste maa ja „ära näe und, et pääsed Eduskuntasse”,” rääkis Ahmed.

Ahmedi sõnul püüdsid möödujad olukorda sekkuda, aga mehed nimetasid neid hooradeks.