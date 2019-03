Helsingis pussitas kurjategija kaht täiskasvanut ja last

Helsingi politsei teatas Twitteris, et meessoost kurjategija pussitas Haaga linnajaos kaht täiskvasvanut ja üht last. Lisaks said vigastada veel kaks last.



Ensitietojen mukaan mies on puukottanut kahta aikuista ja yhtä lasta Santavuorentiellä. Tilanteessa on ollut mukana myös kaksi muuta lasta. Uhrit on kuljetettu sairaalaan. Sivulliset eivät ole vaarassa. Poliisi selvittää tilannetta. #helsinki #poliisi #helsingfors #polisen — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) March 3, 2019



Ründaja isik on kindlaks tehtud, kuid teda pole hetkel tabatud.

Võimude sõnul toimetati ohvrid haiglasse, kuid nende vigastuste iseloomu ja tervisliku seisukorra kohta politsei rohkem infot ei jaga.

Soome rahvusringhäälingu YLE teatel pole neil õnnestunud Helsingi politseiga ühendust saada.

Esimesena intsidendist kirjutanud Ilta-Sanomat lisab, et lastekaitseasutus on rünnaku järel suletud.