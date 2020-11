Helsingis hirmutab naisi ja lapsi metsatukas luurav „päkapikk”

Sotsiaalmeedias on kirjeldatud, et mees peidab end põõsastes ning jõllitab naisi ja lapsi. Mõnedel on ta hakanud järel käima. Mõnesid on mees ka rünnanud.

Mehe tundemärkideks öeldakse hele nahk, pikkus umbes 170 sentimeetrit ja jässakas kehaehitus. Mees on umbes 50-aastane.

Näolt meenutab mees mitmete tunnistajate sõnul „päkapikku”.

„Jalutasime lastega metsarajal Prinsessatie ja aedlinna vahelises metsas. Äkki avastasin, et kohe meie taga oli tundemärkidega kokkusobiv mees,” rääkis Roihuvuoris elav naine Helsingin Sanomatele. „Ta ilmus välja nagu tühjast kohast.”

Kohtumine leidis aset oktoobris.

Mees jälitas metsatukas naist ja lapsi. Kui naine sammu kiirendas, tegi seda ka mees.

„Mees jõllitas kummaliselt naeratades,” rääkis naine.

Kui naine ja lapsed jõudsid kohta, kus oli ka teisi inimesi, läks mees kiiresti tagasi metsa.

Siiski jätkas mees naise ja laste jälitamist hiljem mujal. Ta jäi maha alles suuremal teel.

„Tal olid trolli moodi juuksed ja ta nägi veidi päkapiku moodi välja. Tuli selline tunne, et kõik ei ole korras,” rääkis naine, kelle sõnul olid mehe juuksed heledad.

Päkapiku moodi meest on märgatud ka Lääne-Herttoniemis.

„Kõndisin kass süles hilja õhtul. See vanamees kõndis mulle peaaegu otsa. Ta põrnitses veidi nagu päkapikk, silmad pärani,” kirjeldas seal elav naine, kelle väitel olid aga mehe juuksed tumedad. „See oli kohutavalt segadusse ajav ja hirmutav.”