Helsingis algas kohtuprotsess dopingu Eestist Soome vedamise üle. Üks süüdistatav on nurjunud maskitehinguga tuntuks saanud Tiina Jylhä

Kuriteod leidsid süüdistaja sõnul aset aastatel 2013-2016. Kuritegude nimetused on muu hulgas dopingukuritegu ja salakaubavedu. Kokku on süüdistuspunkte umbes 50, vahendab Karjalainen.

Süüdistaja nõuab kuritegelikul teel saadud raha sissenõudmist riigile kokku kümneid tuhandeid eurosid.

Üks süüalustest on Tallinnas tegutsev iluettevõtja Tiina Jylhä, kellele prokurör nõuab karistust raske dopingukuriteo eest. Süüdistaja sõnul Jylhä hoidis oma valduses ja müüs dopinguaineid ning võttis dopinguainete eest vastu raha kokku üle 11 000 euro. Jylhä ei ole peamine süüalune, vaid talle on esitatud üks kümnetest süüdistustest.

Jylhä sai eelmisel aastal kuulsaks Soome näomaskitehinguga, mille Soome Varustuskindluskeskus (HVK) tühistas. Põhjendus oli see, et maskid ei olnud sobivad haiglas kasutamiseks, kuigi need olid selleks tellitud. Soome keskkriminaalpolitsei uurib muu hulgas seda, kas üks või mitu inimest HVK-s on seoses maskitehinguga oma ametiseisundit kuritarvitanud.

Helsingi kohus on broneerinud dopingujuhtumi arutamiseks paarkümmend istungipäeva. Suuline menetlus peaks lõppema aprilli lõpus.