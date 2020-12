Helsingin Sanomate küsitletud Soome õpilased ja õpetajad andsid distantsõppele hindeks kümnest kaheksa

Hinnangu andis Soome Rahvusliku Hariduse Hindamiskeskus (Karvi). Hinnangu järgi nõrgendas distantsõpe hairiduse võrdsust ja õppimiseeldusi. Puudusi oli distantsõppel saadud toetuses, infotehnoloogilistes vahendites ja õpilaste õppimisvalmiduses. Kodu roll distantsõppe toena tõusis esile.

Teisalt andis distantsõpe ka palju head. See andis hoogu põhihariduse digioskuste omandamisele, mida on nüüd sügisel saadud ära kasutada.

Helsingin Sanomat palus distantsõppele hinde anda kolmel õpilasel ja kahel õpetajal. Siinkohal tuleb meeles pidada, et Soomes antakse hindeid kümnepallisüsteemis.

Geograafia, bioloogia ja terviseõpetuse õpetaja Juha Wedman õpetas kevadel 7.-9. klasse Helsingi Porolahti põhikoolis. Sügisel on ta õpetanud samu aineid Latokartano põhikoolis.

Sügisel on koroonapatsiente ja nakatumisi olnud ka Latokartano koolis. See on tähendanud kontakt- ja distantsõppe vaheldumist.

„Ühes grupis oli mul sügisel kolm kohal ja kogu ülejäänud grupp distantsil. Õpetasin klassis olnuid ja samal ajal kodus olijad jälgisid ülekannet kodust,” ütles Wedman.

Alguses soovitati koolis maske kanda ainult personalil. Lõpuks laienes see ka vanemate klasside õpilastele. Wedmani sõnul ollakse maskidega koolis nüüd juba harjunud.

„Tundlikkus näha õpilase olukorda natuke kannatab ilma nägu nägemata, aga see on parem kui olla puhtalt kaugühendusest sõltuv,” ütles Wedman.

Kõige rohkem kannatavad distantsõppe tõttu need, kellel on keelega probleeme.

Wedmani hinne kaugõppele on 8.

Põhjendus: „Kiiduväärne eelarvamuste puudumine distantsõppe omaks võtmisel. Lati alt läbi minek selles osas, et on takerdutud „kirja teel õppimise” stiili, kasutades tööriistana ainuüksi Wilmat (Soome e-kool – toim).”

Helsingis suudeti nii Porolahti kui ka Latokartano põhikoolis jagada kõigile õpilastele distantsõppele üle minnes sülearvutid. Karvi raportist selgub, et päris igal pool Soomes seda teha ei suudetud.

Ebavõrdsust oli ka selles, kuidas oli õpetaja distantsõppeks valmis. Üle poole õpetajatest ütles Karvile, et sai eriolukorra ajal tööandjalt tuge.