Helsingin Sanomate juhtkiri: ajakirjandusvabadus muudab ka Eestis hoiakuid

Helsingin Sanomat märgib, et Soome poliitilises elus on erinevaid pöördeid neil päevil piisavalt, aga Eestis on tempo veelgi kiirem. Uus valitsus alustas esmaspäeval ja juba teisipäeval pidi väliskaubandusminister Marti Kuusik ametist lahkuma.

Surve erakonda EKRE esindavale Kuusikule kasvas lõpuks liiga suureks, teatab Helsingin Sanomat, ja mainib Kuusiku alkoholi mõju all autojuhtimist ning Eesti Ekspressi paljastust, et Kuusikut kahtlustatakse perevägivallas.

„Politsei on alustanud asja uurimist, nii et asi läheb juriidilisse menetlusse. Kultuuri muutumisest räägib siiski midagi see, et juba kahtlusest kujunes lõpuks poliitiline ballast,” kirjutab Helsingin Sanomat.

„Varem on Eestis poliitikute perevägivallaga seotud asjadest sosistatud ja kuulujutte räägitud, aga seda teemat ei ole peetud nii suureks, et juhtumeid oleks avalikkuses käsitletud,” jätkab Soome leht.

„Nüüd käsitletakse. Muutus näitab, et suhtumine perevägivalda on muutunud karmimaks.”

„Täna, reedel, tähistatakse ülemaailmset ajakirjandusvabaduse päeva. Eesti on hea näide selle kohta, et vaba ajakirjandus võib parandada kõige nõrgemas seisukorras olijate olukorda,” kirjutab Helsingin Sanomat.