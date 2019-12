Helsingin Sanomate hinnangul on Soome valitsuskriisi arenguks kolm varianti, peaminister võib vahetuda alla 10 päevaga

1. Ebatõenäoline: keskerakond ja peaminister Antti Rinne (sotsiaaldemokraadid) jõuavad kokkuleppele

Teoorias võiksid Rinne ja keskerakonna juhtkond täna veel uuesti usalduse taastada ja otsustada valitsuses praeguses koosseisus jätkata, aga Helsingin Sanomate hinnangul ei tundu see variant eilsete sündmuste põhjal tõenäoline.

2. Rinne astub tagasi ja valitsus jätkab

Teine variant on see, et pärast tänast nõupidamist keskerakonna juhtkonnaga astub Rinne peaministri ametist tagasi. Sellele variandile Rinne SDP allikate sõnul viitas, kui ütles, et teeb täna otsuse, kuidas edasi liigutakse. Peaministri tagasiastumine tähendaks ka kogu valitsuse kukkumist. Seega raugeks opositsiooni vaheküsimus valitsuse usaldamise kohta.

Rinne tagasiastumise järel alustaksid SDP ja keskerakond uusi valitsuse moodustamise läbirääkimisi, kui SDP on nimetanud oma uue peaministrikandidaadi. Läbirääkimised võiksid lõppeda üsna kiiresti, sest kõik koalitsioonierakonnad on teatanud, et on endiselt valitsuse programmi taga.

Lõpuks muutuks seega võib-olla ainult peaministri nimi. SDP-st öeldi Helsingin Sanomatele, et uus valitsus võiks olla olemas umbes kümne päevaga.

Uueks peaministriks tõuseks SDP allikate järgi väga tõenäoliselt kas SDP praegune parlamendifraktsiooni esimees Antti Lindtman või transpordi- ja kommunikatsiooniminister Sanna Marin.

SDP-le jääks sisemiselt veel otsustada, kas Rinne lahkub ka erakonna esimehe kohalt.

3. Rinne jätkab ja keskerakond kukutab valitsuse