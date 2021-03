Helsingin Sanomate ajakirjanik: sõitsin Eestist Soome ja koroonatesti tulemuse kontrollimine ei huvitanud kedagi

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: Rauno Volmar

Soome ajalehe Helsingin Sanomat Eesti korrespondent Alma Onali kirjutab, et kuigi koroonaolukord Eestis on Euroopa üks hullemaid, on piirikontroll Eestist Soome liikumisel nõrk.