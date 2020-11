Helsingin Sanomat: Soome teadlane põhjendab uues teoorias auke parvlaev Estonia keres visiiri löökidega vastu selle külge

Rahka on seega nõus Estonia lõppraportis välja toodud järeldustega huku põhjustest, mille kohaselt hukkus parvlaev vöörivisiiri rebenemise tagajärjel.

„Visiiril on reelingu tagaosas orad, mis meenutavad konservipurgi avajat. Näen murdepindade analüüsist, et selline asi sobitub hästi neljameetrise ava keskele. See on tõenäoline põhjus,” leidis Rahka.

Tema sõnul kukkus Estonia visiir laeva liikumissuunast paremale merre ja hõõrdus vastu liikuva laeva külge. Visiiri õhutasku tõttu püsis see pinnal veel umbes paarkümmend sekundit. Sel ajal kukkus see seitse meetrit sekundis liikuva laeva keret pidi, põhjustades hiljuti avastatud augud.

Tunnistajad on varem kirjeldanud, kuidas kuulsid mööda laeva keret käivaid kolksatusi. Rahka hinnangul jäi kõigepealt visiir oma konksuga korraks Estonia keresse kinni, kuni irdus ja rebestas laeva keresse augu.

Just visiiri kinnijäämine selgitab tema arvates seda, miks inimesed tundsid hetkelist äkkpidurdust, millele järgnes laeva värisemine. Kui visiir lahti tuli, jäid keresse jäljed, mida on tänastelt kaadritelt näha.

Rahka tunnistab, et nii nagu ka lennuõnnetuste puhul, on sellegi teooria tõestamine keeruline ülesanne, ent leiab, et see on siiski aukude "kõige tõenäolisem põhjus".