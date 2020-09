Helsingin Sanomat: Soome lihtsustab reisimist, piir tõstetakse 25 koroonajuhtumini 100 000 elaniku kohta

Euroopas on vaid mõni üksik riik, mis Soome praegustesse kaheksa haigusjuhtumi piiridesse mahub. Ka Soome enda näitaja on nüüd juba 8,1.

Soome valitsus tegi otsuse eilsel istungil, kirjutab Helsingin Sanomat. Istung jätkub täna, kui lihvitakse tulevast reisimist puudutavat põhimõttelist otsust. Seega on veel võimalik, et näiteks juhtumite piirarvus tehakse ootamatuid muudatusi.

Piirarvu tõstetakse osaliselt Euroopa Liidu tõttu.

Euroopa Liidus on antud soovitus, et liikmesriigid hoiaksid piirid lahti riikidele, kus on 25-50 juhtumit 100 000 elaniku kohta.

Lisaks sellele võib Euroopa Liidu piirivalvekokkuleppe järgi vaba reisimist Schengeni riikide vahel erandkorras piirata pooleks aastaks, pärast mida tuleb paluda lisaaega. Peab olema ka plaan, kuidas piirikontrollist vabaneda. Soomes saab see pool aastat täis 18. septembril.

Soome valitsuse teine otsus oli, et edaspidi on praktikas vaid rohelisi ja punaseid riike. Soome hakkab vabaajareisijatelt nõudma päritoluriigis tehtud testi. Karantiinist saab vabaneda, kui teha Soomes mõne päeva pärast uus test.

Seda ei saa veel kehtestada, sest Soome seadus seda ei võimalda ja testimisvõimekus ei ole piisavalt suur. Uus seadus läks esmaspäeval kooskõlastusringile.

Eesmärk on, et Soome saaks tulle turiste, kui testide ja seadusega on kõik korras.

Valitsus koostab lisaks nimekirja mitmetest eranditest, kellele ei kehti testinõue või on see lõdvem kui vabaajareisijatel. Erandite hulgas on näiteks Eestist igapäevaselt tööl või muidu lühikesel töölähetusel käivad inimesed.

Põhimõttelise otsuse elluviimisel on mitmeid keerulisi küsimusi. Kes maksab näiteks kinni Lapimaale tulevate turistide testid Soomes? Kui palju testimisvõimekust võib kasutada ainuüksi turismi kindlustamiseks, kui haigusalane olukord Soomes muidu halveneb? Kas soomlastelt endilt saab nõuda välismaal tehtud testi, kui neid tuleb igal juhul Soome sisse lubada?

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!