Helsingin Sanomat küsitles lasnamäelasi: üks ei usu üldse koroonaviirusesse ja teine peab vaktsiini sellest ohtlikumaks

Helsingin Sanomat küsis lasnamäelaste arvamusi Eesti karmi koroonaolukorra kohta.

„Sulgemise tekitatav stress on hullem kui viirus,” ütles ehitusmees Aleks Mitrovski.

„Minu vanemad põdesid koroona läbi ja see oli nagu tavaline külmetus,” teatas logistikavaldkonna töötaja Vitali Tetov.

Tavaliselt käivad mehed tööl Soomes, kus neil on lisaks tööle sõpru ja sugulasi. Nüüd kõnnivad nad mööda Lasnamäe tänavaid.

Mõlemad kardavad vaktsiini rohkem kui viirust.

„Parem saada immuunsus koroona läbi põdedes,” usub Mitrovski.

Mask oli mõlemal mehel Helsingin Sanomate teatel siiski kaasas. Tetov langetas selle rääkimise ajaks näolt.

Pensionär Olga Klementjeva ostis Mustakivi kaubanduskeskusest lillelise maski, kuigi ei pea viirust gripist ohtlikumaks.

„Ma ei usu koroonaviirusesse. Igal aastal on viirusi. Ma kasutan maski ainult sellepärast, et seadus käsib,” ütles Klementjeva.

Lapsevankrit lükanud Kristina Makovskaja avaldas siiski arvamust, et piirangutega on hiljaks jäädud. Koroonaviirus on olnud tema emal, sõbra vanematel, lapse lasteaias, naabril. Oma nelja-aastast tütart hoiab ta kodus, toidu tellib poest koju ja lõpetas aasta tagasi avalikes kohtades liikumise.

Linnaosa vanem Vladimir Svet ütles Helsingin Sanomatele, et viiruse levik Lasnamäel tuleneb asustustihedusest ja elanikkonna sotsiaalmajanduslikust taustast. Inimesed töötavad teeninduses ja tööstuses, kus kaugtöö ei ole võimalik.

Keele- ja kultuuritausta mõju viiruse levikule pidas Svet teisejärguliseks.

„Venekeelsed on viirusest sama teadlikud kui eestikeelsed. Vahe võib olla järeldustes ja selles, kas nad muudavad oma käitumist,” ütles Svet Helsingin Sanomatele.

Svet hoiatas piirkondade ja venekeelsete sildistamise eest viiruse levimise tõttu.

