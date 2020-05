Helsingin Sanomat: „koroonasaar” Saaremaa sai hakkama

„Lapsed mängivad valla pealinna Kuressaare uue keskväljaku purskkaevudes. Juuksurisalongide reserveeringunimekirjad on kliente täis, inimesed kohtuvad üksteisega terrassidel ja tagaaedades, teismelised rulatavad tänavatel ja nokkmütsidega kutid sõidavad autodega mööda küla. Maske näeb vaid üksikutel. Ei usuks, et veel kuu aega tagasi oli see koht üks maailma koroonakriisi keskpunkte ja rangete piirangumeetmete poolt vaikseks muudetud,” kirjutab Helsingin Sanomat.

Vallavanem Madis Kallas ütleb Helsingin Sanomatele, et iga päev on normaalsem kui eelmine ja inimesed on hakanud taas kaebama tavaliste asjade üle.

Helsingin Sanomat kirjutab võrkpallimängudest Milano meeskonnaga ja vahuveinifestivalist.

Viimane sai saatuslikuks Heidi Hansole, kes naljatab, et sai kaasa kohutava pohmelli ja koroonaviiruse.

Hansol tekitas haigus köha, bronhipõletiku ja kopsuklamüüdia aktiveerumise. Lisaks sellele kadusid maitse- ja lõhnataju. „Võisin hammustada küüslauku nagu õuna,” ütleb Hanso.

Saaremaa nakatumismäär elaniku kohta on endiselt maailma suurim – umbes 166 nakatumist 10 000 elaniku kohta, märgib Helsingin Sanomat.

See tõstis umbes 33 000 elanikuga saare hetkeks rahvusvahelise tähelepanu keskmesse. Rahvusvaheline meedia tegi lugusid „koroonasaarest”.

Mingil hetkel tundus olukord väga hull. Kuressaare haiglas arvati, et haiglaravi vajab tuhat saarlast ja et pooled saare elanikest on haigestunud. Need arvud osutusid siiski ülehinnatuks ja kiireimal hetkel raviti haiglas üheaegselt 59 koroonapatsienti.

Haigla ülemarst ja juhtkonna liige Edward Laane ütleb Helsingin Sanomatele, et nüüd teatakse, et suudetakse hakkama saada ka uue lainega. Personal on kogenud ja teatakse, kuidas ravida.

Helsingin Sanomat kirjutab, et haigla on saanud kohalike tänu osaliseks, annetusi on tehtud 360 000 euro väärtuses. Haigla juht Märt Kõlli sai Kuressaare aumärgi, haiglat on tänanud Eesti president Kersti Kaljulaid ja peaminister Jüri Ratas.

Samas kirjutab Helsingin Sanomat ka personali umbusaldusavaldusest Laanele ning kohatistest erimeelsustest Eesti kõrgemate tervishoiuametkondadega.