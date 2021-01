Helsingin Sanomat: Eesti valitsus tundus uppumatu laevana, oldi harjunud, et Ratas talub kõike

Helsingin Sanomat mainib, et tagasi astunud peaministrile Jüri Ratasele tekitas probleeme eriti koostöö pidevalt skandaale põhjustava rahvuskonservatiivse EKRE-ga, mis „süütas lõkkeid päris laeva tekile oma rassistlike, homofoobsete ja seksistlike avaldustega, mida Ratas kustutas ja mille eest andeks palus”.

Loomulikult ei jäta Helsingin Sanomat meelde tuletamata Soome peaministri Sanna Marini müüjatüdrukuks nimetamist tollase siseministri Mart Helme poolt, kuigi märgib, et Helme pidi ametist lahkuma siiski alles USA tulevase presidendi solvamise järel.

Soome leht mainib ära ka selle, et ametist lahkus või oli sunnitud lahkuma kokku kaheksa ministrit, kui Ratas ise ka arvesse võtta.

Ratase poliitilist loovimist on Helsingin Sanomate sõnul nimetatud nii osavaks kui ka piinlikuks, aga seni Ratas kõikuma ei löönud, mistõttu tundus tema tagasiastumine üllatavana. „Sellega oldi juba harjunud, et ta talub kõike, et pinnal püsida,” kirjutab Helsingin Sanomat.

Helsingin Sanomat peab irooniliseks, et valitsuse kukutas lõpuks Ratase oma erakond, mitte varem ristlainetust tekitanud EKRE.

Soome ajaleht peab võimalikuks, et valitsuses jätkab sama koalitsioon kui seni. „On tähelepanuväärne, et opositsiooni ja sotsiaalse eliidi karmist kriitikast hoolimata on koalitsioonierakondade toetus arvamusküsitluste järgi püsinud laias laastus samal tasemel kui kaks aastat tagasi,” kirjutab Helsingin Sanomat.

„Oodata on tormist sõitu, olgu kapten, kes tahes. Asja lihtsustaks loomulikult see, kui laineid ei tekitaks uue peaministri omad erakonna- ja koalitsioonikaaslased,” märgib Helsingin Sanomat.