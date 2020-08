Helsingi Vantaa lennujaamas hakkavad koroonaviirusesse nakatunuid õige pea välja nuhkima koerad

Töö koerte väljaõpetamisel on olnud edukas ja 16 tööle asuvast koerast seitse on juba võimelised edukalt koroonaviirust lõhna teel tuvastama, kirjutab Yle.

Tuvastamismeetodit välja töötava ühingu tegevdirektori Susanna Paavilaineni sõnul asuvad koerad lennujaamas tööle kõige varem paari nädala pärast.

Veel enne, kui koerad saavad reaalselt tööle asuda, tuleb neid harjutada töötama mürarikkas keskkonnas, selgitas Paavilainen.

Tema sõnul on ühtlasi vaja tegevuse alustamiseks eraldi määratlust nakkushaiguste seaduses, mis võimaldaks neil lennujaamades toimetada nagu narkokoertel. Viimast aga veel pole, sest teaduslikke tõendeid, vaatamata paljulubavatele uurimistulemustele, on endiselt vähe.

Helsingin Sanomat kirjutas hiljuti, et koerte töö hakkab toimuma sirmi taga, mis tähendab, et reisijad nendega otseselt kokku ei puutu.

Tuvastamine näeb välja nii, et inimene võtab oma randmelt, kaenla alt või kaelalt proovi, misjärel koerajuht selle koerale nuusutada annab. Viimane peaks seejärel otsustama, kas inimene on viirusse nakatanud või mitte. Juhul, kui koer leiab, et inimene on koroonapositiivne, suunatakse ta juba edasi ametlikku testi tegema.