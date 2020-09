Helsingi sadamatest on koroonatesti tegema suunatud vaid 2-3 sümptomitega inimest

Helsingi linna terviseteenistuse juht Leena Turpeinen ütles, et 17. augustil avatud sadamate tervisenõustamispunktide kaudu on suunatud koroonatesti tegema kaks või kolm reisijat.

„Sümptomeid omavaks peetud isikud on suunatud Hernesaaris asuvasse Mehiläineni koroonatesti, sest sealt saab tulemuse kiiremini,” ütles Turpeinen.

Testitute väikest arvu peab Turpeinen üllatavaks. Tema sõnul on võimalik, et sadamate kaudu tuleb riiki uusi nakatumisi.

„See on vabatahtlikkusel põhinev. Loodame, et kõik sümptomitega inimesed sinna lähevad, aga mööda minna võib ka sümptomitega inimene. Me ei kontrolli reisijaid nii, et sul on köha, ära tule Soome,” ütles Turpeinen.

Jätkäsaaris avati täna uus koroonaviiruse testimispunkt. Vanas magasinihoones tegutsev testimispunkt teenindab etteregistreerimisega vaid helsinglasi.

Sümptomitega laevareisijad kavatsetakse Turpeineni sõnul ka edaspidi suunata Hernesaari testimispaika, vaatamata sellele, et Jätkäsaaris on uus testimispunkt.

Turpeineni sõnul mõtlevad tervishoiuvõimud siiski praegu selle üle, kuidas tervishoiunõuandeid sadamates paremini anda.

