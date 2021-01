Helsingi sadamatesse saabus eile 6500 reisijat, valdavalt eestlased. Vaid üksikud käisid koroonatesti tegemas

Nüüdsest on Schengeni ala sisepiiri kaudu Soome sisenemine lubatud vaid Soome ühiskonna toimimise ja varustuskindluse seisukohalt vältimatutele töötajatele, kirjutab Helsingin Uutiset.

Pühapäeval, 24. jaanuaril saabus Helsingi sadamate kaudu Soome 4815 inimest ja esmaspäeval, 25. jaanuaril 3782 inimest, teatas Soome lahe merepiirivalve abiülem Mikko Simola.

Lisaks Läänesadamale saabutakse Helsingis veel Katajanokka ja Vuosaari sadamatesse.

„Liikluses Läänesadamasse oli oodatult selge tipp eriti teisipäeval, 26. jaanuaril, just enne piiri ületava liikluse piiramist puudutava otsuse jõustumist. Märkimisväärne osa Eestist tulnutest oli liikvel autoga. Koroonaaja tavapärane reisijate liikluse hulk Helsingi sadamas ainult Soome saabuva liikluse osas on viimastel nädalatel olnud umbes 17 000-20 000 isikut nädala kohta,” ütles Simola.

Helsingi linna tervishoiuteenuste juht Leena Turpeinen ütles, et Helsingi sadamates olevate Helsingi linna tervishoiualaste nõuandepunktide kaudu on viimastel päevadel koroonaviiruse teste tegema suundunud vähe inimesi. Koroonatest on reisijatele tasuta.

„Selle nädala esmaspäeval ja teisipäeval suundus sadamate tervishoiualaste nõuandepunktide kaudu testi tegema vaid üksikuid inimesi ehk alla kümne inimese sadama kohta päevas,” ütles Turpeinen.

„Lisaks oleme teinud üksikuid sõelkontrolle sadamates ja teste laevareisi ajal. Viimati olime kaasas Eestist tulevatel laevadel reedel ja laupäeval, 22.-23. jaanuaril, testides osalemise protsent oli 16,6 protsenti,” lisas Turpeinen.

Reisija saab testi tulemuse teada keskmiselt umbes 15 tunniga, aga kindlasti vähem kui ööpäevaga.

„Testi tulemus tuleb tekstisõnumina. Kui see on positiivne, võetakse epidemioloogilise tegevuse osakonnast kohe inimesega ühendust, küsitakse enesetunde kohta ja antakse juhised enese isoleerimiseks. Lisaks sellele alustatakse jälitamistööd ehk otsitakse neid, kellega kõnealune nakatunu on võinud kokku puutuda, ja nendega võetakse ühendust ja nad pannakse karantiini,” rääkis Turpeinen.