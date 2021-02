Helsingi piirkonnas suletakse avalikud saunad, spordisaalid ja ujulad, järgmisel nädalal suletakse ka eraruume

„Epidemioloogiline olukord halveneb ja vaja on tugevamaid meetmeid,” ütles Lehikoinen Yle Uutiste vahendusel.

Lehikoineni sõnul on veel arutlusel, kas sulgemisotsus puudutab kogu Uusimaad.

„Tahame enne otsustamist arutada asja teiste Uusimaa omavalitsuste juhtidega,” ütles Lehikoinen.

Pealinnapiirkonnas on juba suletud või suletakse muu hulgas järgmised kohad:

* võistkonnaspordiks, rühmatreeninguteks ja kontaktspordialade harrastamiseks ning muuks spordiks või liikumiseks kasutatavad ruumid ja spordisaalid.

* Avalikud saunad ning ujulate ja spaade basseiniruumid.

* Tantsukohad ja näiteks harrastusteatrite ja muu sellise harrastustegevuse kasutuses olevad ruumid.

* Teemapargid ja loomaaiad.

* Siseruumides asuvad mänguruumid.

* Kaubanduskeskuste üldruumid.

Lehikoineni sõnul arutatakse olukorda Uusimaa juhtidega veel täna. Pealinnapiirkonna osas arutati olukorda Helsingi linnapea Jan Vapaavuori juhitud koordinatsioonigrupis hommikupoolikul.

„Pealinnapiirkonna osas on otsus selge, aga kogu Uusimaa hõlmamist arutatakse veel. Kindlasti vähemalt mõnedes omavalitsustes see sulgemispiirkond täieneb,” ütles Lehikoinen.

Helsingi linnapea Vapaavuori juhitud pealinnapiirkonna koroonakoordineerimisgrupp soovitas karmimaid meetmeid juba eile. Otsuse piirangud võimalikuks tegeva seadusepügala kasutuselevõtu kohta teeb siiski piirkonnavalitsusamet. Viimasele annab informatsiooni Helsingi ja Uusimaa ravipiirkond (HUS). Mitmed HUS-i arstid on viimastel päevadel nõudnud karmimaid meetmeid ja teatanud näiteks, et hullemaks minev epideemia ähvardab tervishoiule üle jõu käia.

Koroonakoordinatsioonigrupi peamiselt ohutu distantsi hoidmist puudutavad piirangud hakkavad kehtima juba täna.

Koroonapiirangud karmistusid täna HUS-i piirkonnas nii, et kui näiteks spordisaalis või poes on kohal üle kümne inimese, peab distants nende vahel olema vähemalt kaks meetrit. Väljas on kogunemispiiriks määratud 50 inimest.

Piirang ei puuduta restorane, sest nende tegevuse piiramise üle otsustab riigi valitsus.

Seadus ei puuduta ka väikseid, alla kümne töötajaga ettevõtete ja organisatsioonide ruume.