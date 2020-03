Helsingi otsib koroonaviirusesse nakatunute karantiiniks lisavõimalusi, kaalutakse ka patsiendihotelle

Soome paneb senisest enam rõhku ennetustegevustele, et koroonaviiruse levikut peatada, vahendas Yle. Helsingi terviseametnik Timo Lukkarinen ütles, et kuigi praegu on esimene variant suunata nakatunu koju isolatsiooni, siis on linn mõelnud ka teistele võimalustele, et inimene karantiini panna.

Haigestunuid on valmis isoleerima haiglad ja linn on lisaks mõelnud nende majutamisele patsiendihotellidesse või -tubadesse. Põhjus on see, et kaitsta nakatunuga koos elavaid inimesi, kes võivad nakkuse saada, kui haige kodus isolatsioonis viibib.

Eile avati Helsingis ka abiliin, kuhu koroonat puudutavate küsimustega pöörduda. Liinile on helistanud sadu inimesi, kaksteist nendest on suunatud arsti juurde.

Peagi avatakse abiliin üle riigi. Lukkarinen nentis, et juba on selge, et liinile on vaja uusi töötajaid, sest helistajaid on nii palju ja ühtlasi on tegu uue teenusega.