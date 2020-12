Helsingi narkopolitsei endine ülem Jari Aarnio mõisteti mõrva eest eluks ajaks vangi

Rootsi türklase Volkan Ünsali mõrva eest on varem eluks ajaks vangi mõistetud neli meest. Soome keskkriminaalpolitsei avas juurdluse uuesti 2017. aastal, kui tuli viiteid selle kohta, et kõike polnud läbi uuritud, vahendab Helsingin Sanomat.

Juurdluse käigus ilmneski palju fakte, mida algse juurdluse käigus poldud teada saadud.

Aarniole esitatud süüdistus põhines sellel, et ta teadis mõrvaplaanist, aga ei takistanud politseinikuna selle elluviimist.

Lisaks Aarniole süüdistati endist jõugujuhti Keijo Vilhuneni mõrvaplaanis ise osalemises. Vilhunen mõisteti aga õigeks.

Nii Aarnio kui ka Vilhunen eitasid oma süüd. Nende tunnistused olid aga omavahel vastuolus.

Vilhunen ütles, et teadis plaanist, aga tegutses politsei informatsiooniallikana. Vilhunen ütles, et edastas kogu informatsiooni mõrvaplaani kohta Aarniole ja uskus, et politsei takistab mõrva toimepanemist.

Aarnio on aga eitanud, et sai Vilhunenilt mõrvaplaani kohta informatsiooni. Enese väitel teadis Aarnio mõrvaplaani kohta parimal juhul kuulujutu tasemel.