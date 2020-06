Helsingi Linnateatris toimus politsei teatel plahvatus

Kohal on mitmed politsei-, pääste- ja kiirabiautod, vahendab Yle Uutiset.

Praegustel andmetel sai üks inimene vigastada. Plahvatuse põhjust uuritakse.

„Politseil on ülesanne Helsingi Linnateatris. Kohal on mitu politsei, päästeameti ja esmaabi üksust. Esialgsetel andmetel on sündmuskohal juhtunud plahvatusõnnetus,” teatas politsei.

Poliisilla on tehtävä Helsingin kaupunginteatterilla. Paikalla on useampi poliisin, pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksikkö. Ensitietojen mukaan paikalla on tapahtunut räjähdysonnettomuus. #poliisi #Helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) June 29, 2020

