Helsingi linna tervishoiujuht: viiruse tee Eestist Soome on praegu hästi tõkestatud

Helsingin Sanomate sõnul on mure piiri lekkimise pärast tõusnud taas tõsiselt esile Eesti halvenenud koroonaolukorra pärast.

Soome on ajalehe teatel endiselt Euroopas piirikontrolli seisukohalt erand, sest seal ei nõuta reisijatelt varem tehtud koroonatesti tulemust.

Viiruse tee Eestist Soome on Helsingi sadamates praegusel hetkel hästi tõkestatud, kinnitas Helsingin Sanomatele Helsingi linna tervishoiuteenuste juht Leena Turpeinen. Positiivsete osakaal kõigist testitutest on alla kahe protsendi.

„Enam kui 90 protsendil kõigist maksvatest klientidest on esitada negatiivne testitulemus. Ülejäänud alla kümne protsendi reisijatest on varustuskindlustöötajad, nagu masinate remontijad, ja nende arv on väga marginaalne. Siiski suunatakse ka neid testima,” ütles Turpeinen.

Arvesse ei ole aga võetud kaubavedajaid ehk näiteks veokijuhte, keda saabub sadamatesse kuni tuhat päevas. Neilt negatiivset testitulemust ei nõuta.

Turpeineni sõnul on olukorda parandanud kaks asja: jaanuari lõpust alates piiranguid karmistati ja näiteks ehitustöölisi ei pääse Soome enam üldse. Praktikas võib Soome siseneda vältimatutel põhjustel.

Reisijate arv Tallinna ja Helsingi vahel on nüüd umbes 70% väiksem kui enne piiranguid, umbes tuhat reisijat päevas.

Veelgi tähtsam on Helsingin Sanomate teatel Soome Tervise ja Heaolu Instituudi (THL) veebruari lõpus antud soovitus, mille järgi peab piiriületuskohtades kõigil liiklusvahendisse sisenedes olema negatiivne testitulemus või tõend Covid-19 läbipõdemise kohta.

„Praktikas on kõik laevafirmad juhiseid kuulda võtnud ja kontrollivad testitulemust Eesti poolel. Lisaks sellele on alates 5. märtsist negatiivset testitulemust või tõendit läbipõetud haiguse kohta kontrollitud ka Helsingi poolel. Need, kellel testitulemust ei ole, suunatakse testi tegema sadamas,” ütles Turpeinen.

Helsingin Sanomat küsis, mis saab siis, kui inimene ei nõustu testi tegema.

„Üldiselt inimesed nõustuvad testiga päris teineteisemõistmises,” ütles Turpeinen.

Helsingi linn ei ole sundinud kedagi testi tegema, kuigi selleks oleks võimalus. Praktikas toimuks selline sundtestimine nii, et omavalitsus paluks piirkonnavalitsusvõimudel anda korralduse, et näiteks selgete sümptomitega inimene peab minema testi tegema.