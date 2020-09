Helsingi koolis oli koroonaviirusega nakatunuga lähikontaktis 139 inimest

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: Kenno Soo

Helsingi linn teatas, et Kannelmäki põhikoolis on olnud koroonaviirusega nakatumisi ja 139 inimest on olnud lähikontaktsed.