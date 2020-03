Helsingi kohus lükkas tagasi süüdistuse lätlase vastu moslemite õhkulaskmise kavandamises

Meest süüdistati selles, et ta kavandas pommi valmistamist ja selle õhkimist vana-aastaõhtul kohas, kus on palju välismaalasi ja moslemeid. Mees oli eeluurimisel öelnud, et toetab natsionaalsotsialismi, vahendab Ilta-Sanomat.

Kohtu teatel oli mehel mõtteid ja mingil tasemel plaane teo toimepanemiseks, aga tal ei olnud siiski töötavat lõhkeainet, vahendeid selle valmistamiseks ega ka muid vahendeid. Kohtu hinnangul ei jõudnud plaan tegelikkuses jutust kaugemale.