Helsingi kesklinna restoranis toimus tulistamine, politsei otsib mitut kahtlusalust

Tulistamine leidis aset Pataässä nimelises restoranis kolmapäeva õhtul kella 21:50 paiku, misjärel võimud käivitasid suuroperatsiooni juhtunuga seotud inimeste tabamiseks, vahendab Helsingin Sanomat.

Tulistamises viga saanud inimene toimetati haiglasse. Juhtunu järel peeti kinni mitu inimest, teatab politsei, jättes täpsustamata, mitu täpselt. Küll aga on veel mitu kahtlusalust endiselt jooksus ning juhtunut pealt näinud inimestel palutakse helistada hädaabinumbril 112.

Vahejuhtumis kasutatud relv on politsei käsutuses.

"Viimase info kohaselt oht kõrvalseisjatele puudub. Politsei on kohapeal ja viib läbi tehnilist ja taktikalist uurimist," teatasid võimud kella 22 ajal õhtul oma Twitteri kontol.

Ajalehe Helsingin Sanomat ajakirjanik Valtteri Parikka ütles umbes tund aega pärast tulistamist sündmuskohal, et olukord rahuneb. “Sündmuskohal on kuus politseiautot ja tänavaosa on nüüd taas avatud. Siin on päris rahulik,” sõnas Parikka.

Juhtunut pealtnäinud inimene rääkis ajakirjanikule, et nägi olukorda lähedalt, sest istus ohvriga sama laua taga. Tema sõnul tuli tulistaja ohvri juurde ja tulistas teda reide.

Pealtnägija sõnul ei paistnud tulistamisele eelnevat vaidlust. Teised restoranis viibinud inimesed ei saanud kohe aru, et kuuldud heli tuli relvalasust, kuid pärast juhtunu mõistmist lahkusid nad restoranist.

Algselt teatas politsei, et otsib suuremat nelja-viie inimeselist seltskonda, kes lahkus sündmuskohalt. Vähemalt ühe kahtlusaluse kohta öeldi, et tal on musta värvi riided ja mustad traksid.

Juhtunu asjaolude kohta jagatakse rohkem teavet täna hommikul.