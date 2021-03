Helsingi ja Uusimaa ülemarst: Eesti koroonaolukord on oht kogu Soomele

„Positiivsete testide arv on märkimisväärselt kõrge. Tõenäoliselt on riigis ka aladiagnoosimist ehk seal on kõrgemad arvud, kui praegu paistab,” ütles Järvinen MTV Uutistele.

Järvineni sõnul on kõigist riikidest kõige rohkem Lõuna-Soome liikumist Eestist, mis tekitab ohu kogu Soomele. Järvineni sõnul sai see oht reaalsuseks juba aasta alguses, sest nüüd on liiklus üle piiri vähemalt mingil määral vaibunud.

Ka Rootsi koroonaolukord on Soomes kõneaineks olnud, aga Rootsist ei ole Järvineni sõnul nii suurt liiklusvoogu Soome või vähemalt Lõuna-Soome.

„Pean Eestit Soomele jätkuva ühenduse tõttu olulisemaks ohuks,” ütles Järvinen.

Järvineni sõnul on tõenäoline, et Eesti piir ja Balti riigid üldiselt on see piirkond, kust Soome piir on kõige rohkem lekkinud.

Eesti poolel küsitakse laevale tulijatelt koroonatesti või haiguse läbipõdemise tõendit. Soomes ei tehta reisijatele sundtesti. Järvinen rõhutas, et üks test ei ütle ära, et inimesel ei ole viirust kaasas. See ütleb ainult seda, et viirust ei saa antud hetkel tuvastada.

„Seadusandlus ei ole olnud korras ja sadamas ei ole olnud võimalik kõiki testida,” ütles Järvinen.

Järvinen juhtis tähelepanu ka sellele, et laevaliiklus muutuks juba näiteks sõiduplaani mõttes, kui kõiki reisijaid testitaks, ning sadamates tekiks tugev viiruse levimise oht.

Järvineni sõnul oleks tähtis, et inimesed saadaks kaht testi tegema.

„Kui Eesti teeb ära eelneva testi, siis loodaksin, et vähemalt teine test tehtaks siin vähemalt neile, kes tulevad muu elanikkonnaga pikemat aega koos olema ehk näiteks tööle või elama,” ütles Järvinen.

Järvineni sõnul ei ole veokijuhid siiski suur risk, sest nad on suurema osa ajast üksi autos. Seevastu näiteks ehitusobjektidel on leitud pikki nakatumisahelaid, mille jäljed viivad välismaale.

Kindlaim tulemus saadaks Järvineni sõnul siis, kui test tehtaks kolm päeva riiki saabumise järel, mitte kohe sadamas.

„Avalik arutelu on ikka jõudnud selleni, et piiril peab testima. Nagu juhiloaga on: ei tehta avariid, kui see olemas on. Kahe testiga õigesti ajastatuna saab töö hulka vähendada ja ohutuse teisel viisil toimima,” ütles Järvinen.