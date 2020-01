Helsingi hakkab PISA testide edu tõttu sealseid koole külastavatelt välisgruppidelt tasu võtma

Lauri Laugen toimetaja RUS 7

Foto: Andres Putting

Helsingi linn plaanib hakata koolides, lasteaedades ja mänguväljakutel PISA testide heade tulemuste tõttu uudistamas käivatelt välisgruppidelt tasu võtma, sest selliseid gruppe on juba nii palju, et need tekitavad märkimisväärselt lisatööd.