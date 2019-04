Helsingi Eesti Vabadussõjas langenud Soome vabatahtlike mälestusmärgil aastaid valepidi olnud rist keeratakse õigesse suunda

Estofiil ja eesti keele volitatud tõlkija Pekka Linnainen juhtis koos Eesti kolleegidega tähelepanu sellele, et rist on algupärase asendiga võrreldes 90 kraadi pöördunud. Rist on praegu esiküljega Yrjönkatu suunas, kuigi peaks austama Bulevardi suunas maetud olevate langenute mälestust, vahendab Helsingin Sanomat.

Linnainen võttis pärast seda avastust ühendust Helsingin Sanomatega. Ta oli enne seda sellele tähelepanu juhtinud ka Helsingi linna elektroonilises tagasisidesüsteemis, aga ei olnud vastust saanud.

Linnainen ütles, et tema kaks Eesti Vabadussõjas osalenute nimekirja koostanud kolleegi kommenteerisid talle risti vale asendit ja pidasid seda solvavaks Soome kangelaslangenute suhtes.

Helsingi linna kunstimuuseumi (HAM) avaliku kunsti juht Taru Tappola võttis asja pärast Helsingin Sanomate päringut oma hooleks. Eile sai Linnainen Helsingi linnalt teate, et risti asend muudetakse õigeks.

Ka mälestusmärgi avamise aasta kohta oli HAM-il vale informatsioon. HAM-i trükistes ja Helsingi teenuste kaardil väidetakse, et see avati 1921. aastal, aga tegelikult avati see 1923. aastal. Ka see parandatakse nüüd Tappola sõnul.

Rist võib olla olnud valepidi juba pikka aega. Risti õiget asendit tõestab näiteks Helsingi Linnamuuseumi foto 1920.-1930. aastatest.

Tappola sõnul lubas Helsingi linnakeskkonna tegevusvaldkonna parkide eest vastutav osakond risti õigesse suunda pööramise eest hoolitseda. Osakonna juhataja Päivi Apajalahti ütles, et pööramine toimub aprillis-mais ja kõigepealt tuleb leida pööraja.

Ühtlasi kontrollitakse Apajalahti sõnul ka mälestusmärgi üldist seisundit.