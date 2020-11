Helmede sõnavõtt jõudis rahvusvahelisse meediasse: Eesti valitsuspartei külvab taas segadust

Oma loos kirjutab Reuters, et Eesti valitsuskoalitsiooni kuuluva paremäärmusliku erakonna liidrid lükkasid tagasi USA valimiste tulemused ja nimetasid presidendiks kuulutatud Joe Bidenit korruptandiks, kutsudes esile poliitilise kriisi ja sundides valitsuspartnereid kommentaare hukka mõistma.

Agentuur juhib tähelepanu, et Eesti, mis kuulub NATO-sse ja Euroopa Liitu, toetub oma julgeoleku tagamisel ameeriklastele.

"Minu meelest ei ole üldse küsimustki, et need (USA) valimised on võltsitud," vahendab Reuters EKRE esimehe ja rahandusministri Martin Helme sõnu. "Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," lisas tema isa Mart Helme, Eesti siseminister.

USA president Donald Trump, keda demokraat valimistel võitis, on varem süüdistanud Bidenit ja tema poega Hunterit ebaeetilises majandustegevuses Hiinas ja Ukrainas. Ühtki tõendit ei ole nende väidete toetuseks esitatud ning Biden on nimetanud neid valedeks, märgib uudisteagentuur.

Oma loos toob Reuters ka välja, et välisminister Urmas Reinsalu nimetas Helmede juttu "pööraseks", ühinedes oma hukkamõistus peaminister Jüri Ratase ja president Kersti Kaljulaidiga. "Mul on kurb ja piinlik," tunnistas Kaljulaid oma avalduses, lisades, et ministrite "teod on kahjustanud meie liitlassuhteid ning seadnud kahtluse alla Eesti demokraatlikud valimised".

Agentuur märgib, et peaminister Ratas sõltub EKRE erakonna toetusest, kellel on 19 kohta 101-liikmelises parlamendis ja viis ministriportfelli viieteistkümnest, "Helmed on külvanud ohtralt poliitilist segadust valitsuse pooleteise aastase ametiaja jooksul. 2019. aasta detsembris palus Eesti vabandust Soomelt, kui Mart Helme pilkas Soome uut peaministrit Sanna Marinit - maailma noorimat ametis olevat valitsusjuhti -, kutsudes teda "müüjatüdrukuks" ja seades kahtluse alla tema võimekuse Põhjamaa riiki juhtida," kirjutab Reuters.