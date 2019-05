Helmed ületasid oma "hea tuju märgiga" uudisekünnise ka BBC-s. Artiklis räägitakse sümboli seotusest Uus-Meremaa massimõrvariga

Artikli pealkirjas on sõnastatud, et paremäärmuslike ministrite algus on olnud keerukas, juba on ka esimene tagasiastumine.

Loo alguses on kohe juttu, et EKRE liider Mart Helme ja tema poeg Martin näitasid ametissekinnitamise ajal märki, mis tuntud ka kui valgete ülemvõimu sümbol.



Pikemalt on juttu selle taustast. "OK" levib paremäärmuslaste ja natsionalistide seas, seda ennekõike Ameerika Ühendriikides. Artiklis meenutatakse, et samasuguse käežesti tegi ka Uus-Meremaal mošeetulistamises poolsada inimest tapnud Brenton Tarrant. Lisaks on viidatud Toomas Hendrik Ilvese säutsule sel teemal.

Because when it came out the emoji had not been yet given additional significance. Not hard to figure out. Just like the Finnish Air Force in the 1920s used a swastika; it didn’t mean what it later came to mean. https://t.co/T9xzcefZaK — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 30, 2019

BBC ajakirjanikud on teinud põhjalikku taustatööd, viidatakse ka sellele, et Martin Helme sõnas aastal 2013 immigrantide kohta: "Kui on must, näita ust!" Lisatakse, et ka Mart Helme on immigratsiooni pärast muret tundnud, arvates, et põliseestlased vahetatakse välja.

Marti Kuusiku kohta kirjutab BBC, et teda kahtlustatakse koduvägivallas ning seetõttu astus mees ametist tagasi. Välja on toodud seegi, et mees ise eitab süüdistusi. Lisatud on ka pilt Kersti Kaljulaidist esmaspäeval riigikogus, märkides ära, et Kuusiku ametissekinnitamise aegu lahkus riigipea saalist. Tuuakse välja seegi, et riigipea on ajakirjanikke nende töö eest kiitnud ja samas on osad Eesti ajakirjanikud tundnud muret, et ERKE survestab meediaorganisatsioone.

Artikli lõpetuseks kirjutatakse, et Mart Helme on lubanud, et tegu pole stagnatsioonivalitsusega, vaid kavatsetakse palju lammutustööd teha.