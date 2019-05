Helmed oma raadiosaates: Le Peni vaated Venemaa ja kooseluseaduse osas EKREle ei sobi, aga meil on ühine vaenlane

Ta nentis, et on olnud jutuks, et Le Pen on olnud venemeelne - öelnud, et Krimm on Venemaa oma. "Le Peni vaated Venemaa osas meile ei sobi! Ka paljud muud asjad, näiteks on ta kooseluseaduse toetaja. Meile see ei meeldi," rääkis Mart Helme. Martin aga viitas, et arvatakse justkui peaks kõikidel olema sarnane programm, kes ühes fraktsioonis, aga euroskeptikute puhul selles iva ongi, et kõik võivad olla erinevad. "Oma asja ajada, mitte ühtne ideoloogia." Ta teravmeelitses, et öeldakse ju, et erinevus rikastab. "Föderalistid ei saa aru." Mart Helme märkis, et nad ei taha homoväärtusi ja ühte ideoloogiat.

Martin Helme sõnas, et kui nad suhtlevad prantslaste, itaallaste, ungarlaste ja tšehhidega, siis on see Eestile kasulik. Ta viitas, et nii saame rääkida, miks Venemaaga on meil keerulised suhted ja mistõttu on sanktsioone vaja. "Võimalus edendada rahvuslikke huve! Mitte teisi demoniseerides, nendega rääkides. Püüdke meie vaadet ka mõista. See pole nii, et Le Pen teeb meist Venemaa armastajad," lisas ta ja arvas, et ekrelased saavad hoopis Le Peni mõtlema panna, miks Venemaa on meile ohtlik.

Mart Helme tõi võrdluse Teise maailmasõjaga, kus USA ja Venemaa olid liitlased ja tegid koostööd. "Mitte, et nad armastasid teineteist, mitte midagi taolist. Pärast võitu Saksamaa üle läksid omavahel tülli. Neil oli sõjas ühine vaenlane. Meil ja Le Penil on hetkel ühine vaenlane, see on Euroopa bürokraatia," rääkis ta ja lisas, et tahetakse, et kõik oleks sarnased. "Liberaaldemokraatlik ideoloogia, mis tahab kõiki nivelleerida, kõiki rahvaid ja inimesi muuta ühesugusteks. Meie pole sellega nõus." Martin Helme tõi omalt poolt välja, et EKRE võitleb vabaduse eest.