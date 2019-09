Helme üleskutse uurida Rehe surma pälvis välismeedia tähelepanu

“Ei saa piirduda sellega, et inimesel oligi raske aeg – kui inimene on surnud, siis tuleb põhjalik uurimine teha kasvõi kahtlustuste ümberlükkamiseks,” nõudis Mart Helme oma erakonna raadiosaates "Räägime asjast", mida vahendasid teiste seas ka uudistekanalid Reuters, Euronews ja USA Today.

Helme sõnul oodatakse temalt juurdluseks käsu andmist ja ta lubas juba täna otsuse langetada, olles tutvunud raportiga politsei tegevuse kohta. Aivar Rehe surm peab leidma tõestuse läbi juurdluse, kas siis mõrva või enesetapuna, leidis Helme.

Tema sõnul igasugune jutt uurimise mittevajalikkusest vaid süvendab kahtlusi. “Aivar Rehe oli kõige suurema rahvusvahelise rahapesu üks peategelasi ja kui prokurör ütleb, et uurimise algatamiseks pole alust, siis on juba see kahtlane,” lisas omakorda ka rahandusminister Martin Helme.