Heitlus Leedu riigipea koha pärast tõotab tulla pingeline: läbisaamine Kremliga üheks erimeelsuseks

Tänastest kandidaatidest napilt populaarseim on eksrahandusminister, 44-aastane Ingrida Šimonytė, kes on varem olnud ka Läti panga nõukogu asejuht. Tsentristlike vaadetega Šimonytė on enda sõnul pragmaatiline ja ei tegele ümbernurgajutu ajamisega ning on populaarne noorepoolsemate linnas elavate valijate seas. Teda peetakse ka tänase riigipea Dalia Grybauskaitė liini jätkajaks, sest Šimonytė on lubanud, et temagi suhtub suhetesse Venemaaga karmilt. Šimonytė kandideerib sõltumatuna, kuid teda toetab ametlikult isamaalaste ja kristlikdemokraatide liit (TS-LKD).

Foto: AP

Üsna võrdse toetusega on ka sõltumatu kandidaat, 54-aastane majandusteadlane Gitanas Nausėda, kes tegi endale nime SEB nõunikuna Leedu majanduspoliitikat kommenteerides. Tsentristlike vaadetega Nausėda kirjeldab end ise konservatiivina. Kriitikute sõnul esindab ta suurfirmade ärihuvisid, näiteks pakkus ta välja Hiinaga kaubavahenduse süvendamist, kuid Nausėda arvamused on üldiselt tasakaalukad ja ta hoidub äärmustesse kaldumast.