Head uudised Itaaliast: koroonaviiruse statistika teeb vähikäiku, viimati oli suremus sellisel tasemel enam kui kolme nädala eest

Ööpäevaga suri viiruse tagajärjel Itaalias 431 inimest, päev varem oli sama number 619, kajastab New York Times. Viimati oli suremus sellisel tasemel 19. märtsil (427).

Ööpäevaga lisandus Itaalias 4092 koroonajuhtumit, laupäeval aga 4694. Intensiivravil viibib hetkel 3343 inimest, päev varem oli arv 3381. Puhangu kõrghetkel oli intensiivravil koguni 4048 inimest.

Kokku on Itaalias koroonajuhtumeid praeguseks 153 363, enam on vaid USAs ja Hispaanias. Haiguse tagajärjel on Itaalias surnud 19 899, suurem on vastav number Ühendriikides. Terveks on saanud 34 211 inimest.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte lausus täna julgustavalt, et üheskoos tuleb riik sellest kriisist välja. "Igatseme oma sugulaste naeratusi ja sõprade kallistusi. Meie kodumaa armsaid traditsioone ning kätlemist kirikus, väljakutel või baaris. Meie ohverdused näitavad pühendumust, koos tuleme sellest kriisist kiiresti välja."

