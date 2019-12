Hawaiil jäi kadunuks helikopter seitsme inimesega pardal

Helikopteri omanik võttis rannikuvalvega ühendust umbes 45 minutit pärast seda, kui see oleks pidanud kohaliku aja järgi eile õhtul naasma vaatamisväärsustega tutvumise lennult Kauai saare Na Pali rannikult. Kopteril on elektrooniline lokaator, aga selle signaale pole kinni püütud, vahendab Associated Press.

Kopteris olid piloot ja kuus reisijat, kellest kaks olid ilmselt alaealised.

„Ilmastikutingimused on keerulised,” ütles USA rannikuvalve Honolulu ühendatud pääste koordinatsioonikeskuse esindaja Robert Cox. „Meil on väljaõppinud meeskonnad reageerimas ja kohapeal otsimas mis iganes märke helikopterist ja pardal olnutest.”

Teate järgi kahandasid pilved ja vihm nähtavuse 6,4 kilomeetrini ning tuule kiirus oli 12 meetrit sekundis.