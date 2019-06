Hawaii kohal kukkus alla väikelennuk, mille pardal oli üheksa inimest

Tragöödia leidis aset reedel kohaliku aja järgi kell 18 (meie aja järgi täna hommikul kell 7), kui kahemootoriline lennuk kukkus seni teadmata põhjustel Mokuleia kohal Dillinghami lennuvälja lähedal taevast alla, vahendab uudistekanal BBC.

Hawaii päästeameti ülema Manuel Nevesi sõnul oli King Airi väikelennuki pardal üheksa inimest, kellest ükski ei jäänud ellu. „Juhtunuga toimetulemine on väga keeruline. 40-aastase tuletõrjuja karjääri jooksul on see minu jaoks kõige traagilisem lennukatastroof Hawaiil,“ ütles ta.

On teadmata, kas lennuk tõusis parasjagu õhku või maandus, kui seda tõenäoliselt rike tabas. Lennuk toimetas ettevõtte kolme klienti ja kuut töötajat taevapiirile langevarjehüpet sooritama, märkis päästeamet.