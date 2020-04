Harvardi teadlased: USA-s võib sotsiaalse distantsi hoidmine kesta 2022. aastani, kui kiiresti vaktsiini ei leita

Harvardi T.H. Chani rahvatervisekooli teadlased avaldasid oma uuringu eile ajakirjas Science. See uuring on otseses vastuolus Valge Maja toetatud uuringuga, milles väidetakse, et pandeemia võib lõppeda sel suvel, vahendab CNN.

Harvardi meeskond kasutas seni teada olevaid andmeid Covid-19 ja teiste koroonaviiruste kohta praeguse pandeemia võimalike stsenaariumide koostamiseks.

„Vahelduv distantsi hoidmine võib olla vajalik 2022. aastani, kui kriitilist ravivõimekust oluliselt ei suurendata või ei muutu kättesaadavaks vaktsiin,“ kirjutasid teadlased. „Isegi ilmse elimineerimise korral tuleb SARS-CoV-2 jälgimist säilitada, sest nakatumise taaspuhkemine võib olla võimalik veel 2024. aastal.“

Harvardi meeskonna projektsioonid viitavad ka sellele, et viirus võib tulla suure hooga tagasi üsna kiiresti, kui piirangud kaotatakse.

„Kui valitud lähenemine on vahelduv distantsi hoidmine, võib olla vajalik teha seda mitu aastat, mis on loomulikult väga pikk aeg,“ ütles üks uuringu autoritest ja Harvardi rahvatervisekooli epidemioloogiaprofessor dr Marc Lipsitch.

Teine tähtis tegur on see, kas inimesed muutuvad uuele koroonaviirusele immuunseks, kui on nakatunud. See ei ole veel teada.

Potentsiaalsete probleemide hulgas on ka usaldusväärse testi leidmine, et teha kindlaks, kellel on koroonaviiruse antikehad, immuunsustaseme kindlaks tegemine varasema infektsiooni suhtes ja selle, kui kaua see kestab, ning ülekoormatud tervishoiusüsteemi võime viia läbi usaldusväärset ja ulatuslikku antikehade testimist elanikkonna hulgas.

On ka keerulised ühiskondlikud küsimused immuunsustõendite asjus, mida on peetud võimalikuks Suurbritannias. Kas need tekitaksid kahekihilise ühiskonna, kus immuunsustõendite omanikud võivad naasta normaalsema elu juurde, samas kui teised peavad endiselt koju jääma?

Harvardi teadlaste sõnul on nad teadlikud, et selline pikaajaline distantsi hoidmine, isegi kui see on vahelduv, tekitaks sügavalt negatiivsed majanduslikud, ühiskondlikud ja hariduslikud tagajärjed.

Teadlased loodavad, et nende uuring aitab kindlaks teha epideemia tõenäolised trajektoorid alternatiivsete lähenemiste korral, tuvastada täiendavaid viise sellega võitlemiseks ja panna mõtlema viisidele pandeemia kontrolli alla saamiseks.