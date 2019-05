Harv nähtus: Eesti õhupiiril lendas Venemaa komandopunkt Iljušin Il-22

Hävitajad Typhoon eskortisid mõlemal päeval kolme õhusõidukit, mis liikusid teisipäeval, 14. mail, Kaliningradi poole ja kolmapäeval, 15. mail, Venemaa poole, vahendab uudisteportaal The Aviationist.

Ametlikust teadaandest lähtub, et erinevatel päevadel oli tegemist erinevate tunnustega lennukitega, mis viitab võimalikule rotatsioonile. Tegemist oli esimese QRA-olukorraga (Quick Reaction Alert) pärast õhuturbemissiooni üleandmist sakslastelt brittidele eelmisel kuul. QRA on õhujõududes kasutusel olev valmisolekuaste, kus häire saavatel pilootidel tuleb startida mõne minuti jooksul, et reageerida ohule.

NATO õhupiiri lähedal lendavate lennukite tuvastamine on tavapärane, ent selle sündmuse teeb märkimisväärseks, et üheks tuvastatuks oli Vene Föderatsiooni äärmiselt harva nähtav komandopunkt Iljušin Il-22M11-RT.

Viimati nähti seda Baltikumis kolme aasta eest, toona Leedu õhupiiri lähedal.

„Õhusõidukite kõrval, ent neist ohutul kaugusel lennates tagasime, et Vene lennukid mööduks ohutult ümber Eesti õhuruumi,“ kommenteeris Briti piloot Paul 'Pablo' O'Grady. „Vene piloodid ja meeskonnad käitusid professionaalselt ja rahulikult. Hiljem andsime nad üle Ungari õhujõududele, kes tulid välja Leedust, et jätkata lennukite Kaliningradi poole saatmist.“