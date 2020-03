"Halvim on veel ees." Hispaania võimud teatasid intensiivravi vajavate koroonapatsientide järsust kasvust

"Õnnetuseks on kõige hullem alles ees," ütles peaminister Pedro Sánchez laupäeva õhtul rahvale tehtud pöördumises, hoiatades, et nakatunute ja surnute arv jätkab lähiajal edasist kasvu. "Hispaanlastel tuleb veel tunda kõige raskema, kahjustavama etapi mõju, mis proovib meie moraalset ja materiaalset võimekust piirata," tõdes Sánchez.

Viimati avaldatud andmete kohaselt kasvas Hispaanias tuvastatud koroonaviiruse juhtumite arv ööpäevaga pea 5000 võrra, ulatudes 24 926 haigusjuhuni, samal ajal kui intensiivravi vajas 1612 inimest.

Ööpäevaga jättis viiruse tõttu elu rohkem kui 300 inimest, millega surnute koguarv tõusis 1326-ni.

Võrreldes päevataguste arvudega tähendavad uued numbrid 25%-list kasvu juhtumite arvus, 40%-list kasvu intensiivravis viibivate inimeste arvus ja 32%-list kasvu surnute arvus. Terveks on tänaseks kuulutatud 2125 inimest.

Foto: AP

Hispaania haiglad ja intensiivraviosakonnad on hädas, tulemaks kriisiga toime, hoolimata sellest, et mõned Madridi hotellid ja kultuuriasutused muudeti ajutiselt meditsiiniasutusteks. Hispaania pealinn Madrid on endiselt kõige enam kannatanud Hispaania osa - seal on tuvastatud 8921 nakatunut, 767 inimest on intensiivravis ja 804 on jätnud oma elu.

Lääs ei ole pandeemiaks valmis