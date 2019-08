Halvem kui oodatud: Briti majandus läks Brexiti mõjul langusse

Aasta esimeses kvartalis oli majanduskasv 0,5%. Uus tulemus oli halvem majandusteadlaste enamiku prognoosidest, mis nägid riigile teises kvartalis ette nullkasvu. Teade pani langema naela kursi euro ja dollari suhtes, vahendab AFP.

Artikli kirjutamise hetkel sai ühe naela eest 1,08 eurot, mis on veel madalam tase kui 2016. aasta euroreferendumi järel. Naela kurss oli tänavu kõrgeim mais enne peaminister Theresa May tagasiastumisteadet, mil ühe naela eest sai 1,17 eurot. Naela langus sai uue hoo sisse juulis pärast uue peaministri Boris Johnsoni lubadust, et ta on valmis riigi ilma leppeta EL-ist välja viima.

Briti majandus oli viimati languses 2012. aasta kriisi ajal. PwC vanemökonomist Mike Jakeman ütles Reutersile, et Brexiti ja globaalses majanduses valitseva ebakindluse tõttu balansseerib Briti majandus järgmises kvartalis „noateral.” Brexiti tähtaeg saabub 31. oktoobril ehk enne kolmanda kvartali majandustulemuste selgumist.