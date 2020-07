Häkkerid võtsid üle paljude tuntud kasutajate Twitteri kontod

„Me tuvastasime meie arvates manipuleerimisründe inimeste poolt, kes võtsid edukalt sihikule mõned meie töötajad, kellel on ligipääs sisemistele süsteemidele ja töövahenditele,” teatas Twitteri toetusmeeskond eile, vahendab CNN.

Ründajad postitasid sõnumeid, mis promosid üht krüptoraha petuskeemi.

Kontod, mis kuulusid näiteks Barack Obamale, Kanye Westile, Kim Kardashian Westile, Warren Buffettile, Jeff Bezosele ja Michael Bloombergile, postitasid sarnaseid säutse, millega küsiti annetusi Bitcoinides.

„Kõik paluvad mul tagasi anda ja nüüd on selleks aeg,” säutsus Gatesi konto, lubades kahekordistada kõik maksed ühele Bitcoini aadressile järgmise 30 minutiga. Kõik säutsud mingi aja pärast kustutati.

„Kohe, kui me intsidendist teada saime, lukustasime me viivitamatult kontod, mida see puudutas, ja eemaldasime ründajate postitatud säutsud,” teatas Twitter. „Me lukustasime ohtu sattunud kontod ja taastame ligipääsu algsele kontoomanikule alles siis, kui oleme kindlad, et saame seda teha turvaliselt.”

Twitteri tegevjuht Jack Dorsey kirjutas, et tegemist oli Twitteri jaoks raske päevaga.

„Me tunneme ennast kohutavalt, et see juhtus,” teatas Dorsey. „Me diagnoosime ja me jagame kõike, mida saame, kui meil on täielikum arusaamine sellest, mis täpselt juhtus.”

Umbes kolm tundi pärast seda, kui Twitter esimest korda rünnakust teatas, ja veidi rohkem kui kaks tundi pärast teatud kontode sulgemist teatas Twitter, et enamik kontosid on täies funktsionaalsuses taastatud.

Ainuüksi pihta saanud prominentsete kontode arv tegi sellest väidetavalt suurima turvalisusintsidendi Twitteri ajaloos. Selline rünnak ei tee muret mitte ainult finantspettuste pärast, mis selle taga võib olla, vaid sellepärast, et Twitterit kasutavad nii paljud riigijuhid ja näiteks USA president Donald Trump kasutab seda tähtsate otsuste teatavaks tegemiseks. Mõne riigijuhi konto ülevõtmisel võivad olla katastroofilised tagajärjed.

Bitcoini uurija Tim Cotteni sõnul õnnestus petturitel esimeste tundidega koguda enam kui 100 000 dollari väärtuses Bitcoine.