Haiti politsei ajas vihased protestijad presidendi residentsi juurest minema

Juba nädalaid kestnud protestid majanduskriisi üle said veelgi hoogu juurde pärast meeleavaldusi kajastanud silmapaistva ajakirjaniku tapmist, vahendab uudistekanal BBC.

Néhémie Joseph leiti neljapäeval oma autost kuulihaavadesse surnuna.

Meeleavaldajad nõuavad president Moïse'i tagasiastumist, süüdistades teda kütuse puuduses ja üha suuremas inflatsioonis.

Reedel põletasid nad rehve ja voolasid tänavatele kütust, karjudes "välja koos Joveneliga". Valjuhääldidest lasti muusikat valitsusvastaste laulusõnadega.

Teine grupp meeleavaldajaid üritas jõuda läbi kordoni, mis viis president Moïse'i elukohta. Politsei tulistas õhku ja üritas rahvahulka tagasi sundida pisargaasi abil.

"Me oleme viletsuses ja nälgime," ütles protestija Claude Jean, keda tsiteeris uudisteagentuur Reuters.

"Me ei saa seda enam taluda. Palume (president Moïsel) tagasi astuda, et meil oleks uus Haiti... kuna me kannatame selles riigis liiga palju."

Tänavu aasta alguses lükkas Moïse tagasi ametist lahkumise üleskutsed, öeldes, et ta ei lahku riigist "relvastatud jõukude ja narkokaubitsejate korraldusel".

Ajakirjanik Néhémie Joseph leiti Port-au-Princeist kirdes asuvast Mirebalais' linnast surnuna, kuid asjaolud pole veel selged. Ta oli varem teatanud, et poliitikud on teda ähvardavad, kuid pole teada, kas ründaja motiiviks oli tema töö.

Politsei sõnul on alustatud juurdlust juhtunu asjaolude väljaselgitamisek.