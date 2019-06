Häired Iisraeli kohal lendamisega: GPS-i signaali segamise taga olla Venemaa

Häirete esinemine tõusis tõsiseks probleemiks mõne nädala eest, kui pilootidel hakkas esinema navigatsiooniprobleeme maandumisel ja õhkutõusmisel Tel Aivivi Ben Gurioni nimeliselt rahvusvaheliselt lennuväljalt.

USA Texase ülikooli professor Todd Humphreys ütles reedel ajalehele The Times of Israel, et tõenäoliselt ei soovita sellega otseselt rünnata juudiriiki, vaid kaitsta venelaste üksusi Süürias ja demonstreerida oma elektroolilist globaalset ülemvõimu. Tema sõnul on häireid tekitav „signaal nii tugev, et seda võib näha ka kosmosest“.

Tõenäoliselt põhjustab probleemi maal või mõnel Vene sõjalaeval asuv segaja, usub Tel Aviv, vahendab anonüümsete kaitseametnike sõnu kohalik uudistekanal Haaretz.